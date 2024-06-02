سمير فرج: عسكريون إسرائيليون يرفضون استمرار الحرب ومصر ثاني المتضررين بعد الفلسطينيين



كتب- حسن مرسي:

قال المفكر الإستراتيجي اللواء سمير فرج، إن الـ 48 ساعة المقبلة مهمة جدا في حل الأزمة الفلسطينية والحرب الدائرة هناك منذ 8 أشهر، مؤكدا أن مصر ثاني المتضررين من الحرب بعد الفلسطينيين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها الأربعة التي وضعتها لنفسها في بداية الحرب.

وأضاف فرج، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيواجه حكما بالسجن حال انتهاء الحرب على غزة لأنه يواجه 3 قضايا فساد.

وأردف أن مصر رفضت أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تحاول مضايقة مصر برفع الأعلام على الدبابات في الناحية الفلسطينية.

وقال المفكر الإستراتيجي، إن معبر رفح موجود لإدخال المساعدات، وأمريكا قررت إنشاء معبر بحري ولكنه تلف أمام الأمواج في حين أن مصر أنشأت 4 كباري في حرب أكتوبر.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجئ الجميع عندما أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة وشمل تفاوض إسرائيل مع حماس في المرحلة الثانية من الاتفاق، علما بأنه كان يصف الحركة بالإرهابية من قبل، والآن يتحدث عن إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن العسكريين والأمنيين في إسرائيل يرفضون استمرار الحرب، حيث إن وزير الدفاع وجهاز المخابرات مش عاوزين يكملوا لأنهم مش قادرين يكملوا ويفكرون فيما بعد الحرب من تحقيقات لعدم التنبؤ بموعد الحرب، ولكن المتطرفون يريدون مواصلة القتال.