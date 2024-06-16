"قصور الثقافة": فعاليات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى



القاهرة - أ ش أ

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة بأجندة فعاليات مكثفة وحافلة هذا الأسبوع، للجمهور بالقاهرة والمحافظات كافة ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك بدءا من اليوم /الأحد/ إلى السبت المقبل 22 يونيو.

وذكرت هيئة قصور الثقافة في بيان، الأحد، أنه سيتم عرض 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة،عبر مشروع "سينما الشعب"، يوميا بدءًا من 10 صباحًا، حتى 2 صباح اليوم التالي، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

وتقدم الهيئة اعتبارا من الغد في التاسعة مساء دراما استعراضية غنائية بالمجان على مسرح السامر بالعجوزة، بعنوان "نوستالجيا 80 / 90"، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، واستعراضات لفرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وتتضمن باقة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويستمر عرضها بالسامر حتى الأربعاء 19 يونيو، وتعرض الخميس المقبل على مسرح قصر ثقافة القناطر، وينطلق بعدها في عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

كما تقدم قصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية أهمها الحفل المقام مساء اليوم الأحد بجنوب سيناء وتحييه فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

ويضم البرنامج عددا من الحفلات، منها حفل فرقة الموسيقى والغناء الشعبي بكورنيش النيل بدمياط مساء الثلاثاء المقبل، والفعاليات المتنوعة بممشى "أهل مصر" بمحافظة السويس، بالإضافة إلى عروض فرق الآلات الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني بجميع المحافظات على مدار أيام العيد.

ويشهد يوم الاثنين بدء فعاليات برنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، ويتضمن أنشطة متنوعة لمدة ثلاثة أيام في 5 أحياء، هي (المحروسة، أهالينا، حدائق أكتوبر)، اعتبارا من الغد الاثنين، ومنطقة الخيالة بعد غد /الثلاثاء/، وتختتم الأربعاء المقبل بالأسمرات، بجانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية حول "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد".

وتقدم الهيئة عددا من العروض المسرحية المجانية على مدار أيام العيد، ويعرض غد /الاثنين/ بمسرح فوزي فوزي بأسوان في التاسعة مساء العرض المسرحي "في بيتنا مسرح" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل.

ويشهد الأسبوع عودة عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، ويشارك بالمهرجان 26 فرقة مسرحية تمثل جميع الأقاليم الثقافية.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل عرض "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير وإخراج محمود الرفاعي، ويشهد مسرح السامر في الثامنة مساء اليوم نفسه عرض "ملحمة السراب" لقومية الشرقية، قصة سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.

ويوم السبت 22 يونيو يعرض بمسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء مسرحية "إلكترا" لقومية القاهرة، إعداد وإخراج خالد العيسوي، وبمسرح السامر في الثامنة مساء عرض "ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية، إعداد سامح عثمان وإخراج أحمد كمال.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بعدد من الفعاليات المكثفة تقدمها قصور الثقافة بمواقعها الثقافية بالمحافظات تتنوع بين الأمسيات الشعرية والورش الفنية للأطفال واللقاءات والمحاضرات التثقيفية والمسابقات طوال أيام العيد.