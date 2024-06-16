تحذير جديد من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى المبارك



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، إن البلاد تعرضت لموجة شديدة الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث تجاوزت العظمى بالقاهرة 40 درجة، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى لتحل أجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتراوح العظمى خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى من 38 درجة إلى 40 درجة، معلقة "الأجواء شديدة الحرارة مكملة معانا الفترة المقبلة، خاصة في المحافظات الداخلية".

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة بدأت ترتفع في الجو، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الشهر المقبل؛ وذلك بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن الحرارة ستكون أقل في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت "غانم": درجة الحرارة ليلًا ستتراوح من 28 حتى 29 درجة مئوية، حيث نصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مع كثرة تناول المياه والسوائل.

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