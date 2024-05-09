يُرى في سماء مصر.. موعد وتفاصيل خسوف القمر 2024

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سيشهد خسوفا قمريا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

ويظهر الخسوف، في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

وأصاف "رابح"، في بيان صحفي، الخميس، أنه يتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446.

وأشار إلى أن الخسوف سيُرى في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر ما يقابل 0,085 من طول قطره، عند بلوغه نقطة الذروة.

وتابع: وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

وأضاف: يلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحا أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي التي لا تحسها العين المجردة حتى يغرب خلالها.