التعليم العالي: 90 قافلة طبية للجامعات خلال 2023 بالتعاون مع "حياة كريمة"

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" في جهودها لتنمية المجتمع ورفع جودة الحياة حيث نظمت الجامعات 90 قافلة طبية خلال 2023.

وأشار إلى العمل باستمرار لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في خدمة البيئة المحيطة وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي.

وأشار الوزير إلى البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة "حياة كريمة" بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والتخفيف عن كاهل المواطنين وزيادة عدد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية وتقديم الخدمات التوعوية والتثفيفية في مختلف القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 تم تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية والأزهر، وبلغ عدد الحالات المستفيدة 71959 مستفيدا.

وقال إن الجامعات نفذت العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية شملت تنظيم ندوات للمشاركة في المبادرة وتنفيذ زيارات للطلاب لمشروعات "حياة كريمة" وقوافل توعوية ومشاركة القادة الاجتماعيين في المبادرة وتنظيم ندوات لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في مشروعات المبادرة والتعريف بالإنجازات التي حققتها "حياة كريمة"، فضلا عن التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف رفعت أنه تم تقديم عدد من الندوات والمحاضرات في إطار تكثيف جهود تثقيف الشباب بأهمية العمل التطوعي، وقيام الأسر الطلابية بالجامعات بالمشاركة في المناسبات العامة والدينية وتنفيذ مبادرات فرعية تحمل أهداف ومبادئ "حياة كريمة" وبلغ عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة أكثر من 55 ألف طالب من مختلف الجامعات.