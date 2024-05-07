رسميا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

فتحت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر تبدأ اليوم الثلاثاء، وعلى مستوى جميع المحافظات.

وتستقبل الوزارة من خلال المحافظات، اعتبارا من اليوم، طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، فضلا عن بوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وكذلك تطبيق تصالح على الهاتف المحمول والذي تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي.

اقرأ أيضًا:

15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل

متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء