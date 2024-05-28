رئيس الأعلى للإعلام يشيد بالعلاقات القوية بين مصر والسعودية

القاهرة - أ ش أ:

أشاد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعلاقات الإعلامية القوية بين مصر والسعودية ،مشيرا إلى أن التعاون الاعلامى الوثيق يعكس العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم أن ذلك جاء اللقاء الذي عقده كرم جبر اليوم مع وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب فى البحرين .

حضر اللقاء من الجانب المصري أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار ياسر المعبدى، ومن الجانب السعودى محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وفهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة الأنباء السعودية، ود. خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية.

وأكد الدوسرى حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين ..مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية، كما أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هى انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها والتوافق تام فى مختلف القضايا.

وتم خلال اللقاء بحث برامج التعاون المشتركة فى مجالات تدريب الإعلاميين ، والاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون الإعلامي ، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة.

وكذلك إعداد برنامج مشترك للمحتوى الإعلامي الذى يتوافق مع القيم العربية والإسلامية ، ومواجهة غزو الأفكار التى تبثها المنصات الأجنبية ولا تتوافق مع قيمنا، وبلورة التوافق الكبير فى الرؤى والتوجهات والسياسات فى برامج اعلامية بين البلدين.

واشاد وزير الاعلام السعودى بالزيارة التى قام بها لمصر مؤخرا ، والحفاوة التى قوبل بها ، ولقاءته المتعددة بالاعلاميين والسياسيين والمثقفين والمسئولين، والنتائج التى ترتبت عليها.