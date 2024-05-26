للحفاظ على سلامتهم.. القومي للتغذية يقدم نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج

كتب- حسن مرسي:

مع اقتراب موسم الحج واقتراب وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، تتزايد التحذيرات والدعوات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لهؤلاء الحجاج.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، وجهت الدكتورة عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية، مجموعة مهمة من النصائح والتوجيهات للحجاج للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال أداء المناسك.

وأكدت أمين، أن السلامة الغذائية تأتي في مقدمة الأولويات والاهتمامات التي ينبغي لحجاج بيت الله العناية بها والحفاظ عليها، مشددة على أهمية حفظ الأغذية بطريقة صحيحة ومناسبة عن طريق التبريد لضمان سلامتها وعدم تعرضها للتلوث أو التلف السريع.

كما دعت الحجاج الكرام إلى ضرورة مراعاة شروط النظافة الشخصية والنظافة العامة، وخاصة في أماكن الإقامة ومخيمات منى وعرفات، للحيلولة دون انتشار الأمراض والعدوى.

وبالإضافة إلى ما سبق، حذرت الدكتورة عفاف أمين من خطورة الشراء والتعامل مع الأطعمة الجاهزة والمكشوفة التي تباع في الشوارع والباعة الجائلين، داعية الحجاج إلى الحرص الشديد على اختيار الأماكن النظيفة والمرخصة لتناول الوجبات والمشروبات، وضمان الحصول على أغذية معلبة جيدة الحفظ والتخزين لتجنب التعرض لأي مشكلات صحية محتملة.

كما شددت أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية، على أهمية شرب الحليب المبستر والماء المعلب النظيف، وتجنب تناول المياه غير المعالجة أو مجهولة المصدر، وكذلك الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام وبعد تناوله، لضمان أعلى معدلات الأمان الصحي والوقائي للحجاج الكرام.

وفي ختام حديثها، حثت الدكتورة عفاف الحجاج على التحلي بالحكمة والوعي الصحي اللازم أثناء تأدية المناسك، والعمل على تطبيق كافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولا وقبل كل شيء.