أحدث 16 صورة من مترو شارع الهرم و4 محطات أخرى بالخط الرابع

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، أحدث صور من أعمال تنفيذ 5 محطات بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

وتشمل هذه المحطات: المتحف المصري الكبير - الأهرامات - النصر - الرماية - حدائق الأهرام)

ويمتد الخط الرابع بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة (37 نفقية + 1 سطحية + 1 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين:

1- المرحلة الأولى

جار تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات).

وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو.

ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

2- المرحلة الثانية

تحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه.