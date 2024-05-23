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مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته

03:09 م الخميس 23 مايو 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

مجلس الشيوخ حفظ مال الوقف عبد الوهاب عبد الرازق
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