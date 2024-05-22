14 صورة ترصد أعمال تطوير محيط شارعي الهرم وفيصل بسبب مترو الأنفاق

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

واصلت محافظة الجيزة، رفع كفاءة وتطوير محيط شارعي الهرم وفيصل والتعديلات بسبب مترو الأنفاق.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إنه يتم رفع كفاءة وتطوير محيط شارعي الهرم وفيصل والتعديلات بسبب مترو الأنفاق، وتشمل، إزالة التعديات على خطوط التنظيم أمام المحلات والمطاعم على جانبي الطريق، وإنشاء أرصفة مشاة جانبي الطريق، وجزيرة وسطى في الطريق.

وأضاف المصدر، أنه سيتم رفع كفاءة شبكة وأنظمة الإنارة في الشارع بالكامل، ورفع كفاءة كل المحطات ومواتير وخطوط مياه الصرف الصحي بالكامل.

وافتتحت محافظة الجيزة، خلال الأيام الماضية، 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة.