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وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في تحقيق التنمية المستدامة

04:17 م الأربعاء 22 مايو 2024

الدكتور هاني سويلم

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بالي- أ ش أ:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NEXUS) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها المعني بالمياه؛ بما يسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة "تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة"، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا.

وقال سويلم إنه في ضوء أن نسبة 70% من استهلاك المياه على المستوى العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء؛ فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلا كمصدر للمياه، بجانب الحفاظ على المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه غير التقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التناقص مستقبلا، مع استمرار الدراسات البحثية في هذا المجال، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية مستقبلا، بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور هاني سويلم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة التنمية المستدامة وزير الري
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