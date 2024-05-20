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الأمر خارج عن إرادتنا.. قرار عاجل من السكة الحديد بشأن سرعة القطارات

04:15 م الإثنين 20 مايو 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وشددت على أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة باعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.

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