إعلان

BBC

الحرارة 44 ورمال وأتربة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:00 ص الإثنين 20 مايو 2024
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار وأتربة (4)_1
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة، خلال الـ6 أيام القادمة بداية من اليوم الاثنين 20 مايو حتى 25 مايو.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الموجة الحارة مستمرة على أغلب المناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام المقبلة، على النحو التالي:

الاثنين:

- طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- نشاط للرياح مساء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الثلاثاء 21 مايو 2024

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد ومحافظة الوادي الجديد.

الأربعاء 20 مايو 2024

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد ومحافظة الوادي الجديد.

من الخميس إلى السبت:

نشاط رياح، على أغلب الأنحاء.

443716626_837599025065333_1681652703427203247_n

الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد

إعلان

إعلان