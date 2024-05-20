الحرارة 44 ورمال وأتربة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"الزراعة": إقبال كثيف في أول أيام معرض زهور الربيع بالدقي -(صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة، خلال الـ6 أيام القادمة بداية من اليوم الاثنين 20 مايو حتى 25 مايو.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الموجة الحارة مستمرة على أغلب المناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام المقبلة، على النحو التالي:

الاثنين:

- طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- نشاط للرياح مساء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الثلاثاء 21 مايو 2024

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد ومحافظة الوادي الجديد.

الأربعاء 20 مايو 2024

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبلاد ومحافظة الوادي الجديد.

من الخميس إلى السبت:

نشاط رياح، على أغلب الأنحاء.