حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي



كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد حسن حلاق الإسماعيلية الذي تم الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء عليه من قبل بلطجي يحمل سلاحا أبيض.

قال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن "السيف اللي كان مع البلطجي من الحديد الصلب والنصل مسنون ولو وصل لرقبتي كان قطعها".

وقال حلاق الإسماعيلية الذي تم الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، "كان في مشكلة أمام محل بتاعي ودخلت أفض المشكلة، وانقلبت المشكلة عليا"، متابعا "ابن عم الراجل اللي كنت بفض معاه المشكلة جاء وأشهر السلاح في وجهي".

وتابع أحمد حسن حلاق الإسماعيلية الذي تم الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، أنه ذهب للاجراءات القانونية وحرر محضرا بالواقعة، مشيرا إلى أن كان سيموت وربنا ستر لاني هذا البلطجي حاول ضربي بسيف في جسمي.

وأكد حلاق الإسماعيلية أن البلطجي معروف بسلوكه الإجرامي وترويعه للمواطنين، مضيفًا: "ده بتاع مشاكل وعور ناس كتير في المنطقة، ولولا كاميرات المراقبة سجلت الواقعة مكنتش هعرف أخد حقي".

وأضاف حلاق الإسماعيلية الذي تم الاعتداء عليه بالسيف، أنه تقابل مع المتهم في النيابة ولم تحدث مواجهة بينهما، موجهًا الشكر لضباط قسم التل الكبير الذين تمكنوا من القبض على المتهم في وقت قياسي وتحريز السلاح المستخدم في واقعة الاعتداء.