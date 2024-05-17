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كرم جبر ينتقد اتهامات عباس لحماس بالقمة العربية: توقيت غير مناسب

09:21 م الجمعة 17 مايو 2024

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- حسن مرسي:

انتقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

أكد جبر في مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "cbc" مساء الجمعة، أن توقيت هذه الاتهامات غير مناسب، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن تبادل الاتهامات بين الفصائل الفلسطينية لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يضعفها ويعيق تحقيق حل الدولتين.

وأعرب جبر عن أمله في أن تستغل الفصائل الفلسطينية الفرصة المتاحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتركيز على تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد على أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في التصدي للادعاءات الإسرائيلية الباطلة.

وفي سياق متصل، نفى جبر وجود أي أنفاق بين مصر وغزة لتهريب السلاح، مؤكدًا أن السلاح يتم تهريبه من خلال تجار سلاح إسرائيليين.

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