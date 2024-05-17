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مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من باكستان وروسيا لصالح غزة

12:35 م الجمعة 17 مايو 2024

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من باكستان وروسي

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القاهرة - أ ش أ

استقبل مطار العريش الدولي، الجمعة، طائرتي مساعدات قادمتين من باكستان وروسيا لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بمطار العريش الدولي - في تصريح صحفي - إن الطائرة الأولى من باكستان تحمل على متنها 95 طنا من مواد الإغاثة المقدمة من منظمة "CRS" الكاثوليكية للإغاثة، والثانية من روسيا وتحمل 30 طنا من مواد الإغاثة.

وأضاف المصدر أنه تم تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 764 طائرة، منها 624 طائرة مساعدات، 140 طائرة تحمل وفودا دولية.

هذا المحتوى من

Asha
مطار العريش الدولي الهلال الأحمر المصري روسيا باكستان قطاع غزة طوفان الأقصى
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