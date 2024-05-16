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وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور

05:01 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق
  • عرض 9 صورة
    تشييع جثمان وزير النقل السابق

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كتب- محمد فتحي:
تصوير- هاني رجب:

توافد العديد من الوزراء والمسؤولين على مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، لحضور صلاة الجنازة على الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، والتي من المقرر أن يتم صلاة الجنازة على جثمانه عقب الانتهاء من صلاة العصر مباشرة.

وجاء أبرز الحضور إلى مسجد السيدة نفيسة للمشاركة في صلاة الجنازة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ووصل جثمان الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، توفي أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد شغل الدكتور هشام عرفات منصب وزير النقل في الفترة من فبراير 2017 حتى فبراير 2019، وله أبحاثًا عديدة في تطوير منظومة النقل في مصر والدول العربية.

وحصل هشام عرفات على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس في عام 1985؛ وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1991؛ وحصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايج بألمانيا.

مسجد السيدة نفيسة وفاة الدكتور هشام عرفات جنازة وزير النقل السابق
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