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BBC

الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الـ33

01:45 م الخميس 16 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد فتحي:


وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الـ33، والمنعقدة في البحرين بحضور العديد من قادة الدول العربية.


كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس الأربعاء، إلى مملكة البحرين؛ للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

الرئيس السيسي القمة العربية البحرين
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