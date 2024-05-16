بمشاركة 40 دولة.. انطلاق ملتقي التمكين بالفن في متحف الحضارة السبت

كتب- محمد شاكر:

تنطلق فعاليات ملتقى التمكين بالفن الثاني، يوم السبت الموافق 18 مايو بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يسلط الضوء على الأعمال الفنية للمرأة بمشاركة أكثر من 40 دولة.

ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور العام بدءا من يوم الأحد الموافق 19 مايو، في اليوم التالي لحفل الافتتاح الذي يستقبل عددا من كبار الزوار ويتضمن حفلا موسيقيا تحييه المغنية المصرية نوران أبوطالب إلى جانب عدد من عروض الغناء والفنون الأدائية من دول إسبانيا وبلجيكا ليستمر على مدى أربعة أيام تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024.



كما يشهد الحفل الختامي للمنتدى حفلا للموسيقار عمر خيرت بحضور كوكبة من المشاهير ورؤساء عدد من الشركات العالمية الراعية للحدث في مصر من بينها الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة روزا فلاورز ودغش ومؤسسة سند – مصر لتمكين المرأة.

وصرحت شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقي: يشهد الملتقي هذا العام العديد من الندوات والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره، إلى جانب ورش فنية تقام على هامش المنتدى يقوم بتقديمها عدد من الفنانات العالميات وتستهدف دمج الفئات المختلفة من ذوي الهمم في صناعة وتذوق الفن. كما يتميز المنتدى بتمكين المكفوفين من الاطلاع على الأعمال الفنية المعروضة ومعايشتها من خلال نموذج مخصص لهم بجانب كل قطعة فنية معروضة بالمنتدى ليتمكنوا من ملامسة القطع الفنية ومشاركة الإحساس وتجربة العرض والاستمتاع بتفاصيلها الدقيقة والمختلفة.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارات الثقافة والهجرة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والسياحة والآثار ووزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الهيئات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمركز الثقافي الإيطالي بمصر وعدد من السفارات على رأسها سفارة اسبانيا وأيرلندا وتشيلي.