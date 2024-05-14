أحمد موسى: 2 مليون فرصة عمل توفرها وزارة النقل

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن عدم تقديم خدمات للسفن العملاقة التي كانت متواجدة في ميناء السخنة في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تدر دخلا كبيرا ضعف رسوم العبور.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، من ميناء السخنة، أن السفينة الواحدة تنقل 24 ألف حاوية بحمولة 130 ألف طن.

وأشار إلى أن مصر تنفذ شبكة متطورة من الموانئ البحرية تسهم في زيادة العملة الصعبة ودخل مصر، قائلا: "نحتاج كل عام 900 ألف فرصة عمل سنويا".

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على توفير فرص عمل للمصريين من خلال المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون فرصة عمل توفرها وزارة النقل للمصريين.

واستطرد موسى، أن هناك 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية عملاقة لتوفير فرص عمل للمصريين.





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