عباس شراقي: تصريح أبي أحمد بشأن اكتمال السد الإثيوبي بنسبة 100% سياسي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أنه لم يحدث أي جديد في السد الإثيوبي منذ 24 أغسطس الماضي، مشيراً إلى عدم وجود زيادة في سعة السد، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشأن اكمتال السد بنسبة 100% هي تصريحات سياسية موجهة للداخل الإثيوبي.

وفي حوار مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أوضح شراقي أن السد قد امتلأ بشكل كامل، وأن فترة خطر نقص المياه قد انتهت.

وأشار إلى أن عدد التوربينات التي تم تشغيلها حتى الآن يصل إلى 4 فقط، بينما يتبقى 9 توربينات تحتاج إلى عامين لاستكمال تشغيلها، مؤكدًا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه من مخزون المياه في السد الإثيوبي لن يتجاوز 64 مليار متر مكعب.

وأضاف شراقي أن السد الإثيوبي لن يكون قادراً على استمرار حجز المياه وغلق جميع البوابات بعد أبريل المقبل، مما سيجبره على فتح البوابات استعداداً لاستقبال مياه الأمطار في موسم الفيضان الجديد.

وتابع أن إجمالي ما تم تخزينه من مياه خلف السد هذا العام هو 19 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه المياه ستعوضها مصر من السد العالي.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن المياه الموجودة أمام السد الإثيوبي هي مياه مصرية، وستصل إلى مصر بمجرد تشغيل توربينات السد.