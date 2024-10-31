نشرة التوك شو| بدء تطبيق التوقيت الشتوي واستعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

متحدث الوزراء يكشف استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشهد حضوراً كبيراً من مختلف الدول، مما يعكس أهمية الحدث.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة "دي إم سي"، أوضح الحمصاني أن عدد المشاركين في المنتدى يتزايد، حيث يتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 24 ألف مشارك، بما في ذلك عدد من رؤساء الدول والوزراء، حيث يتجاوز عدد الوزراء المشاركين 100 وزير.

أخصائية تكشف تأثير التوقيت الشتوي على الصحة النفسية والبدنية

استضافت الإعلامية في برنامجها الدكتورة دينا إبراهيم، أستاذ طب النوم بجامعة عين شمس، للحديث عن تأثير التوقيت الشتوي وتغير مواعيد النوم على صحة الأفراد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت إبراهيم أن النوم يعتمد بشكل كبير على الساعة البيولوجية للجسم، وأن تغيير مواعيد النوم قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

استشاري أسري: إفصاح المرأة عن تجاربها السابقة لزوجها يهدم الحياة بينهما

حذر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، المرأة من الإفصاح عن تجاربها السابقة لزوجها حرصا على استقرار حياتها الزوجية وعدم هدمها.

وأضاف أيمن محفوظ، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ليس من حق الرجل أن يسأل شريكة حياته عن علاقاتها القديمة، لأن إفصاح المرأة عن أسرارها السابقة لا يفيد علاقتها مع الشريك وسيشكل كارثة على الحياة الزوجية.

اتحاد عمال مصر: وجود محكمة عمالية سيساهم في حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أهمية التعديلات الجديدة لقانون العمل، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إنهاء الخدمة.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أوضح البدوي، أن القانون الجديد يشدد على ضرورة توقيع العامل على استمارة إنهاء الخدمة "استمارة 6" في يوم ترك العمل وبحضور مسئولي مكتب العمل، وذلك لضمان عدم تعرض العمال لأي نوع من الضغوط أو الإكراه.

ياسمين عز تنتقد تصريحات إيلون ماسك حول الروبوتات: اشحن موبايلك الأول

علقت الإعلامية ياسمين عز عن تصريحات رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، الذي توقع أن يصل عدد الروبوتات إلى عشرة مليارات بحلول عام 2040.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "MBC مصر" اعتبرت عز أن هذا الرقم مبالغ فيه، خاصةً أن عدد سكان كوكب الأرض حالياً حوالي 8 مليارات.

أستاذ جراحة التجميل: النساء أكثر إصابة بمتلازمة "الضغط على العصب الأوسط"

حذر الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، من خطورة إصابات الأيدي التي تنتج عن حوادث العمل أو الطرق، أو حتى الحوادث البسيطة التي تحدث في المنزل.

وأكد أن هذه الإصابات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتطلب تدخلاً جراحياً، خاصة إذا كانت تؤثر على الأوتار والأعصاب والشرايين.