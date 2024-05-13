وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني التعاون في ملف السياحة العلاجية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة في اليونان، على هامش "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية" الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره اليوناني، فرص التعاون في بناء وتطوير منشآت الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات والخبرات حول تقنيات الرعاية الصحية والتطبيب «عن بُعد» والحلول الصحية الرقمية.

وأضاف في بيان، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في تبادل الخبرات الطبية بين اليونان ومصر، ومناقشة الفرص المتاحة لمتخصصي الرعاية الصحية والباحثين والمتخصصين للمشاركة في برامج التبادل ومشاريع البحوث المشتركة ومبادرات التدريب.

وقال «عبدالغفار» إن الوزيرين بحثا استراتيجيات التصدي للتحديات الصحية المشتركة، مثل الأمراض المعدية وحملات التطعيم وحالات الطوارئ الصحية العامة، إلى جانب بحث استراتيجيات تعزيز تصنيع المنتجات الصيدلانية وتوزيعها ومراقبة جودتها، بهدف تعزيز نتائج الرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليف.

تضمن الاجتماع مناقشة طرق تعزيز السياحة الصحية بين البلدين، واستكشاف الفرص لجذب المرضى الدوليين من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرة الطبية والبنية التحتية والموارد الطبيعية في كلا البلدين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن محاور الاجتماع تضمنت بحث التعاون في مجالات علم الأوبئة، وعلم الوراثة، والعلوم الصيدلانية، والتجارب السريرية، علاوة على استعراض ما تم انجازه في ملفات التعاون المشتركة بين البلدين خلال الفترات الماضية