مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي كلفنا بإدارة التصنيع الزراعي في قها وإدفينا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الرئيس السيسي كلفنا بإدارة التصنيع الزراعي في قها وإدفينا، وجرى دراسة الموقف بالشراكة مع وزراة التموين، إذ أننا أمام عدة مصانع وإنتاج ضخم يبلغ 385 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تقع في مدينة السادات.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نحن أمام 30 ألف طن منتج تام، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، كما يوجد مصنع للمربى والصلصة، فضلا عن مصنع العصائر، وهذه المصانع يتم تنفيذها كمرحلة أولى، وسوف تنتهي في حوالي 16 شهر».

وتابع: «نحن نجري دراسات حول كيفية تقليل التكلفة مع تحقيق أفضل إنتاجية».