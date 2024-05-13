مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة

كتب- محمد عبدالناصر:

تحدث العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن مشروع المنيا وبني سويف، قائلا إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة وضمها لسوق العمل بهدف اكتساب خبرات كثيرة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز: «المشروع يبلغ 62 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقي بحجم إنفاق ضخم، ونتحدث عن مدينة أسوان التي يعد القطاع السياحي بها من أفضل القطاعات الاقتصادية، والرئيس السيسي وجّه بإضافة قطاع زراعي هناك بهدف زيادة الأيدي العاملة والحد من البطالة في مشروع على مساحة 650 ألف فدان».

إلى ذلك، أكد، أنّ مشروع «الظفرة» يقع على الخزان النوبي على مساحة 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنّ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ حاليًا طريقًا بطول 200 كيلومتر حتى نتمكّن من إدخال المعدات وبدء العمل في شهر أغسطس المقبل.

وواصل، أنّ المياه مورد نادر وغير متجدد، لذلك كانت هناك العديد من التوصيات بشأن استخدام الصوب كمحطة تحلية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ مشروع بمساحة 12 ألف فدان في محافظة تقع بين الفيوم وبني سويف، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة كثيف على أنّ ينتهي المشروع خلال 30 يومًا.