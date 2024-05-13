حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار ورياح بهذه المناطق



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها سقوط أمطار.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، أن طقس اليوم الإثنين، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، على فترات متقطعة.

وقالت، إن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س.

حالة الطقس الثلاثاء 14 مايو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الثلاثاء 14 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى السبت 18 مايو 2024

أوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى السبت 18 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



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