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إزاى أعرف إن ربنا قبل طاعتي؟.. يسري جبر يُجيب -(فيديو)

07:03 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور يسري جبر

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أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول: " إزاي أعرف إن ربنا تقبل طاعتي علشان يكون ده دافع لى على الاستمرار فى الطاعة؟".

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أولا لازم تكون ثقتك فى الله كبيرة، لأن ربنا من كرمه يستحيل تقف بين يديه ويعرض عنه، كونه قواك على طاعته وكونه أجرى الدعاء على لسانك فهذا معناه قبول لك".

وتابع: "بلاش سوء ظن بالله، ربنا مش هيقبلنى ولا مش هيسامحنى، بلاش الأمور ده، فى حال استمرارك على الطاعة هذا دليل على قبول الله لطاعتك".

الدكتور يسري جبر الأزهر برنامج اعرف نبيك
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