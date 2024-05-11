القاهرة الإخبارية: مصر أبلغت الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة
04:35 م السبت 11 مايو 2024
كتب- محمد عبدالناصر:
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصدر رفيع المستوى، أكد أن مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
وأضافت القناة، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن يوجد حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من وسط رفح جنوبي غزة إلى غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.
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