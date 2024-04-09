صورة قمر صناعي.. الأرصاد: أمطار على القاهرة بعد ساعات

محافظ الجيزة يستقبل وفدًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر

كتب- مصراوي:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الهيئة في منشور لها على فيسبوم: أما القاهرة الكبرى فهي على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف محمود القياتي خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية تتعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

وأشار محمود القياتي إلى أن البلاد تتعرض لذروة أمطار من متوسطة لغزيرة، منوها أنه من المتوقع سقوط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري)، تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها على السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.