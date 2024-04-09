شاهد صورة هلال شهر شوال 1445هـ وتوقيت ومكان تصويره

كتب- أحمد السعداوي:

نشر مركز الفلك الدولي صورةً لهلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره نهار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في مدينة إربد في الأردن.

وقال د. شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي، لمصراوي، إن توقيت التصوير كان في الساعة 8:13 دقيقة صباحًا، بتوقيت الأردن.

ونوه المركز بأن بعد القمر عن الشمس بلغ 6.9 درجة.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، من مقر الدار، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

وكان معهد البحوث الفلكية، أعلن أن ميلاد هلال شهر شوال يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء "يوم الرؤية" بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح المعهد، في بيان له، أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك ستكون الأربعاء 10 أبريل 2024.