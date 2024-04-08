3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية

كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وفى بداية اللقاء، تقدمت "فؤاد"، بالشكر للوزراء مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين جميع الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات، والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أشار "وزير التنمية المحلية"، إلى مستوي التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض جميع المحافظات؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.

وبحسب بيان، اليوم الإثنين، يأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وتتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات. وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التي تم على أساسها تحديد تلك الإجراءات، والتي لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع، كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التي يتم إعادة تدويرها.

واتفق الوزراء، على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تم الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشؤون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات، ومن وزارة السياحة والآثار يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.