حسام موافي مُحذرًا من "الخضة": ترفع الضغط

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك نوعان من الضغط الأول ثانوي له سبب يمكن العلاج منه، أما الأولى يحتاج دواء مدى الحياة.

وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الفحوصات التي يقوم بها مريض الضغط تكون للبحث عن السبب أو الأعراض.

وأكد أن هناك غدة فوق الكلى لها قسم خارجي وآخر داخلي، والثاني منهما يصدر هرمونين يعملان على ارتفاع الضغط وهذا القسم لا يعمل إلا مع الخضة.

وأشار إلى أن الغدة تعمل عند لاعبي كرة القدم مع تلقى شباكهم أهداف ولذا يجب تهيئتهم نفسيا على تقبل أي نتيجة للمباراة.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن هناك ضغط لا سبب له، ويمكن تفسيره بنظريات مختلفة وأحيانا ويكون من عائلة سيئة السمعة أو الضغط النفسي، وأحيانا يكون بسبب تناول الملح وهذا النوع من الضغط هو ضغط أولي.



