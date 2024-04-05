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محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

12:06 م الجمعة 05 أبريل 2024

خالد عبدالعال

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


وصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، نائبا عن الرئيس السيسي.


ويحضر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال"، ويتلو القرآن الشيخ محمود الخشت مقرئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة مسجد السيدة زينب

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