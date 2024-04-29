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"إسكان النواب" توافق على موازنتي جهاز مياة الشرب وهيئة التنمية الصناعية

02:48 م الإثنين 29 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه

كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

مجلس النواب جهاز مياة الشرب هيئة التنمية الصناعية إسكان النواب
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