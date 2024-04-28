شعبة السيارات: تراجع في الأسعار حتى 15% -(فيديو)



كتبت- داليا الظنيني:

كشف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل التخفيضات على أسعار السيارات الموجودة في مصر خلال الفترة الراهنة، وموقف السيارات محلية الصنع من هذه الانخفاضات.

وأوضح أسامة أبو المجد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن جميع معارض السيارات الموجودة في السوق المصرية انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية من 5 إلى 15%، وهناك بعض الأنواع تم تخفيضها أكثر نتيجة ارتفاعها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن انخفاض أسعار بعض السيارات في مصر سيواصل التراجعات من جديد خلال الفترة المقبلة، معلقًا: "معارض السيارات أكتر حاجة تضررت بعد ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن السيارات التي يتم تجميعها محليًا تراجعت خلال الفترة الماضية بنحو 250 ألف جنيه بنسبة تصل إلى 25%، وأنه من المتوقع أن تتراجع أكثر في الفترة المقبلة.



