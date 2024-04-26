عماد الدين حسين: مصر تتحرك بجد لإيقاف ماكينة الحرب الإسرائيلية على غزة

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تبذل جهودا حثيثة ومتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ظل الأوضاع المأساوية السائدة حاليا في قطاع غزة.

خلال مداخلته مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أكد حسين أن القيادة السياسية كثفت تحركاتها وجهودها الدبلوماسية للوقوف على حقيقة الموقف المتدهور في غزة والوصول إلى رؤية شاملة تستهدف إيقاف الغارات الجوية الإسرائيلية والآلات الحربية المدمرة التي تفتك بأرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد عماد الدين حسين، أن الوفد الأمني الإسرائيلي اطلع على المقترح المصري الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للقتال الدائر في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار، وعليه توجه الوفد المصري بدوره إلى إسرائيل لمناقشته عمليا وأخذ ملاحظات الجانب الإسرائيلي بعين الاعتبار.

وصرح الكاتب الصحفي بأن المصادر الإسرائيلية تحدثت بإيجابية عن التقدم الملحوظ الذي شهده مسار التفاوض بخصوص مقترح الهدنة بين الطرفين، وأن مصر تواصل مساعٍ مكثفة لإقناع إسرائيل بضرورة التوقف الفوري عن هجماتها الغاشمة على سكان غزة وإنهاء الحصار المفروض عليهم.

وذكر حسين أن القيادة المصرية تدرك تمامًا المخططات الخبيثة التي ترمي إليها إسرائيل من وراء عملياتها العسكرية في غزة، وعلى رأسها محاولاتها الحثيثة لتهجير السكان وإحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة بما يخدم مصالحها الخاصة.

واختتم أن مصر تقف بحزم ضد هذه المساعي وتواصل الليل بالنهار لإيجاد حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية يضمن لشعبها نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.