متحدث "الصحة" ينصح: هذه الفئات ممنوعة من الخروج للشارع في الموجة الحارة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإجهاد الحراري مرحلة سابقة لضربة الشمس، ومن أهم أعراضه إفراط كبير للسوائل والأملاح وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا يصل إلى الإغماء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه فى حالة ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة يفضل عدم التعرض للشمس، وكذلك هناك فئات يمنع خروجها من المنزل منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، لافتا إلى أنه فى حال الخروج يجب البعد عن التعرض للشمس، وفى حال حدوث أى عرض من الاعراض التوجه فورا إلى الظل وبعد الراحة شرب المياه وليس شاى أو قهوة.

وتابع: "وفى حالة تطور الحالة يجب الإسراع في التوجه الى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات العلاجية السريعة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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