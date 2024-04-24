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"الصحفيين" تعقد اجتماعا مع المهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات اليوم

12:16 م الأربعاء 24 أبريل 2024

نقابة الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

تعقد نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء اجتماعا مشترك مع نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط تغطية جنازات الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، وذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تواصلت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك لعقد اجتماع اليوم في مقر نقابة الصحفيين بحضور أعضاء مجلسي النقابتين والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة، للزملاء الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

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نقابة الصحفيين المهن التمثيلية ضوابط تغطية الجنازات
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