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متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023

10:42 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

وزارة العمل

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القاهرة- أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، إن هناك سياسة تقوم الوزارة باتباعها وهي سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، مبينا أنه منذ بداية عام 2023 وحتى الآن تم تعيين ما يقرب من 14 ألف شخص من ذوي الهمم.

وأضاف خضر، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدى وفاتن عبد المعبود عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الشهرين الماضيين تم تعيين ما يقرب من 1400 شخص من ذوي الهمم، لافتا إلى أن اليوم سيتم تسليم 80 عقد عمل لذوي الهمم معظمها في مجال السياحة؛ مبينا في الوقت نفسه أن التعيين يكون على نوع الحالة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة العمل ذوي الهمم فرص عمل
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