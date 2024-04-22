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البرلمان يرجئ الموافقة النهائية علي قانون التأمين الموحد ..ورفع الجلسة العامة للغد

01:45 م الإثنين 22 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب - نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على قانون التأمين الموحد لجلسة الغد، لحين مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا غدا الثلاثاء الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، بعدما كان مقررا في الجلسة العامة اليوم.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد الحكومة
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