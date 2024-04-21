أسباب وأعراض.. نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالقولون العصبي

كتب- أحمد جمعة:

يعتبر القولون العصبي من الحالات المرضية المزمنة وشائعة الانتشار بين المواطنين، وغالبًا ما تبدأ الأعراض في سن البلوغ، وهي أكثر شيوعًا عند النساء.

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي، إنه من الممكن تجنب أعراض القولون العصبي، عبر البعد عن القلق والتوتر، والحفاظ على انتظام الوجبات وعدم الإفراط في الطعام.

كما نصحت الهيئة بتجنب النوم المباشر بعد الأكل، وكذلك تجنب ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تتباين أعراض متلازمة القولون العصبي من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترة طويلة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

* ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرّز

* تغيرات في شكل التبرّز

* تغيرات في عدد مرات التبرّز

وهناك أعراض أخرى غالبًا ما تكون ذات صلة، وتشمل الإحساس بالتبرُّز غير الكامل أو تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.

متى تزور الطبيب؟

إذا شعرت بتغيرات في وتيرة التغوط أو أعراض أخرى للإصابة بمتلازمة القولون المتهيج، فبادر باستشارة الطبيب. فقد يشير ذلك إلى حالة مَرَضية أكثر خطورة، كسرطان القولون مثلاً. وتشمل الأعراض الأشد خطورة ما يلي:

* نقص الوزن

* الإسهال ليلاً

* نزيف المستقيم

* فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

* القيء مجهول السبب

* ألم لا يخف بعد إخراج الريح أو التبرز