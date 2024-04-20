الحمصاني: الحكومة لا تُجبر التجار على خفض الأسعار



كتب- حسن مرسي:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء انخفاض أسعار السلع في الأسواق، وذلك بعد نجاح الحكومة في القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوفير السيولة اللازمة للتجار.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التجار كانوا يعانون في السابق من صعوبة الحصول على الدولار، مما اضطرهم إلى رفع أسعار السلع.

وأكد متحدث الوزراء، أن الحكومة لا تُجبر التجار على خفض الأسعار، بل تُتيح لهم آليات السوق لضبط الأسعار بشكل عادل، مشيرًا إلى أن القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعر الصرف الرسمي سيؤديان إلى انخفاض أسعار السلع بشكل تلقائي.

وبين "الحمصاني"، أن أسعار الجملة انخفضت بالفعل بنحو 30%، وأن هذا الانخفاض سيبدأ في الانعكاس على أسعار التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع متحدث الحكومة أن تشهد الأسعار انخفاضًا أكبر في الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء الدورة السلعية المسعرة على الأسعار القديمة، والتي كانت مبنية على سعر الدولار بـ 70 جنيهاً.

وأشار إلى أن الدولة تُعطى الأولوية في الإفراج عن السلع الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية، وأن ما تم الإفراج عنه من سلع غذائية حتى الآن بلغ 8 مليارات دولار.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن بعض محلات البقالة ما زالت تبيع السلع بالأسعار القديمة، إلا أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة قريبًا، وأن تتوفر السلع بالأسعار الجديدة.

وشدد "الحمصاني"، على أن وزارة التخطيط أعلنت عن انخفاض معدل التضخم بنسبة 3%، وأن هذا الانخفاض سيؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار والتحكم في الأسواق.