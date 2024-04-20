شعبة المخابز: الأجهزة الرقابية تتابع تطبيق قرار تخفيض أسعار العيش السياحي اعتبارًا من الغد



كتب- حسن مرسي:

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أعلن عبد الله غراب، تفاصيل تطبيق قرار تخفيض أسعار العيش السياحي في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غد الأحد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أعلن رئيس الشعبة بدء تطبيق القرار الخاص بتخفيض سعر العيش السياحي بداية من الغد.

وقال عبد الله غراب، إن سعر الرغيف السياحي كالتالي: 80 جرام بـ 150 قرشا و40 جرامًا بـ 75 قرشًا و25 جرامًا بـ 50 قرشًا.

وأردف أن القرار سيتم تطبيقه على كل المخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وهناك أجهزة رقابية بوزارة التموين سوف تتابع التنفيذ على مستوى الأفران.

ولفت إلى أن كل حي من الأحياء به إدارة تموينية وأي انخفاض جديد في الدقيق تزامنا مع بدء موسم القمح سيتبعه بالضرورة انخفاض في أسعار العيش السياحي.

وأوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن هناك رؤية لبيع العيش بالكيلو وتم طرحها منذ فترة ولم تدخل إلى الوضع العملي، قائلا: أنا مع بيع الخبز بالكيلو مع الاحتفاظ بالوحدة والأوزان الخاصة بكل رغيف.

واختتم رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن كيلو العيش سيكون متغيرًا على حسب سعر الرغيف، مضيفا أن هذه الفكرة الخاصة ببيع العيش بالكيلو يمكن تعميمها على البلدي والسياحي والفينو .