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BBC

عن ملحمة جلجامش.. "هو الذي رأى كل شيء" على مسرح قصر الزعيم بأسيوط

03:12 ص السبت 20 أبريل 2024
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط
  • عرض 8 صورة
    عن ملحمة جلجامش.. على مسرح قصر الزعيم بأسيوط

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كتب- محمد شاكر:
قدمت فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر أولى ليالي العرض المسرحي "هو الذي رأى كل شيء" على مسرح القصر ببني مُر، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة أسيوط في إطار برامج وزارة الثقافة.

فكرة العرض مأخوذة عن ملحمة "جلجامش السومرية" التي تعد من أقدم الأعمال الأدبية ببلاد الرافدين، وتدور أحداثه حول "جلجامش" ملك مدينة "أوروك" ذلك الطاغي الذي يتمتع بقوة بدنية وعقلية تفوق قوة أهل المدينة وكل ما يشغله فكرة البعث والخلود.
ونتيجة معاملته القاسية، يتمنى أهل المدينة أن تبعث لهم الآلهة خِصما للتخلص منه، وتتصاعد الأحداث.

"هو الذي رأى كل شيء" إعداد وإخراج الفنان أحمد الشريف، موسيقى وألحان أندرو صبحي، توزيع موسيقي د. رأفت موريس، غناء حسام حسني ونجلاء فتحي، ديكور وملابس هاني محمد، استعراضات إسلام مصطفى، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط.

ويقدم العرض يوميا بالمجان على مسرح القصر في الثامنة والنصف مساءً ويستمر حتى 22 أبريل الحالي.

ملحمة جلجامش أى كل شيء سرح قصر الزعيم بأسيوط رقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر
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