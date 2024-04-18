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BBC

ياسمين عز تفاجئ جمهورها بمسابقة جديدة في برنامج "كلام الناس"

07:17 م الخميس 18 أبريل 2024

الإعلامية ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

بدأت الإعلامية ياسمين عز موسمها الجديد من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، بمفاجأة سارة لجمهورها.

فقد كشفت عن مسابقة جديدة ستُقام داخل بيوت المشاهدين، حيث ستقوم ياسمين بزيارة مدن مصر وقراها، وطرح سؤال على أحد أفراد العائلة.

وأوضحت ياسمين عز، أن المسابقة سوف تقام من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع، وسيحصل الفائز على جائزة قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتحدثت ياسمين عز عن سعادتها بالعودة للبرنامج في موسمه الجديد، مشيرة إلى أنها ستخصص حلقاته للحديث عن الحوامل، بعد أن أهملت هذه الفئة الهامة في المواسم السابقة.

ياسمين عز برنامج كلام الناس مسابقة في برنامج كلام الناس
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