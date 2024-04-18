درع ومبلغ مادي.. محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، خلال احتفالية نظمتها المحافظة اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومي للجيزة.

وأشار "راشد"، إلى أن الحفل يعد تكريمًا رمزيًا لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكدًا أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهي المحرك الرئيسي للتنمية والراعي الرسمي لاستقرار الدولة المصرية.

وخلال الإحتفالية، استمع محافظ الجيزة، لعدد من طلبات الأمهات من الحضور، موجهًا بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في جميع احتياجاتهم.

من جانبه، تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة، بالشكر والتقدير لكل أم على دورها في المجتمع.

وبدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة محافظ الجيزة.

وكرم المحافظ، الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأم مثالية "أم كافلة - أمهات مثاليات - أم لابن ذو احتياجات خاصة، وأمهات مثاليات" وأمهات شهداء، بالإضافة للأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء، حيث قدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالي.

وشملت قائمة المكرمات 34 "أم مثالية" على مستوى المحافظة، وهم: نجاح محمود الأم المثالية الأولى، ومنى محمد الأم المثالية الثانية، وصفية بسطامي، الأم المثالية الثالثة، وفاتن محمد الأم المثالية الرابعة، ونجاة علي إبراهيم الأم المثالية الخامسة، ووفاء حمدي الأم المثالية السادسة، ونجوان فؤاد الأم المثالية السابعة، وألن زخاري الأم المثالية الثامنة، وفاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة، وفرح حسين الأم الكافلة، وسهير سيد الأم الكافلة، وعبير زكريا الأم لابن من ذوي الهمم، وحمدية عبد العظيم الأم لابن من ذوي الهمم، وليلى عبد العاطي أم الشهيد، ونجاة سيد أم الشهيد.

وشملت قائمة الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء: سامية عبد الرسول، وعزة إبراهيم، وكوكب عمر، وسامية السيد، وماجدة سالم، وابتسام إبراهيم، وهويدا حسنين، ولطيفة سعد، ومنال عبد الغفار، وأزهار محمد، وسعاد كمال، وهناء سيد، وصباح إمام، وريموندا جرجس، ومنى فتحي، ونعمة حسن، وهدى عبد التواب، وسكينة طه، وجيهان أنور.

حضر الاحتفالية هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهن.

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