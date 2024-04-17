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السيسي: اتفقت مع ملك البحرين على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة

06:50 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه اتفق مع ملك البحرين حمد بن عيسى على ضرورة وقف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو المنطقة.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الملك حمد بن عيسى، الأربعاء، بقصر الاتحادية:"ناقشنا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع، والوضع غير القابل للاستمرار".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأربعاء، ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لدى وصوله مطار القاهرة.

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