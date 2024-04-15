أحمد موسى تعليقًا على هزيمة الأهلي: "يعاني من كوارث دفاعية"

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير نادي الزمالك بعد فوزه على النادي الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر الدوري العام.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن مباراة الزمالك والأهلي كانت مثيرة في شوطها الثاني، ونجح الأهلي في تعديل النتيجة قبل أن يخطف الزمالك هدفًا قاتلًا قبل نهاية المباراة.

وتابع: "هذه المباراة الأولى التي نجح فيها الزمالك على الأهلي في الدور الأول من الدوري منذ 20 عامًا، ألف مبروك للزمالك، الأهلي ضيع 5 أو 6 أهداف على الأقل ولم يستغلها، ودفع ضريبة الأخطاء الدفاعية، الأهلي ما زال يعاني من كوراث دفاعية".

وأكمل: "دعواتي بالشفاء لأحمد زيزو، اللاعب دا أنا زعلان عليه، لاعب خلوق ومحترم جدا، خرج من المباراة ونتمنى له السلامة بالعودة سريعًا، للزمالك والمنتخب الوطني".

وتابع : "تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والأهلي أثار عدة تساؤلات كبيرة من قبل الجماهير، ولكن الزمالك نجح في اغتنام أخطاء الدفاع في النادي الأهلي وخطف الثلاث نقاط".