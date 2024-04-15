11 مرة.. أخطاء قارئ للقرآن الكريم عبر الإذاعة تصل إلى البرلمان -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن واقعة خطأ أحد قراء القرآن الكريم، 11 مرة، أثناء قراءته القرآن الكريم في صلاة الفجر، بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام، عبر إذاعة القرآن الكريم.

وتساءل قاسم: ما المعايير التي يتم على أساسها اختبار قراء القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون؟ مشيراً إلى أن هذا القارئ كان قد أخطأ من قبل أثناء تلاوته القرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى، ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، وهو ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده، كما ارتكب نفس القارئ أخطاء أثناء شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر 2023، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وقال النائب محمود قاسم: لقد سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها هذا القارئ خلال قراءته قرآن الفجر، ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن والباحثين في التلاوة، عددًا من الانتقادات لهذا القارئ، وطالبوا بضرورة محاسبته على تكرار أخطائه خلال الفترة الماضية، في تلاوة القرآن الكريم، مطالباً بعرضه على لجنة القراء والمبتهلين؛ لإقرار صلاحيته من عدمه، حيث من الممكن أن تقرر اللجنة إيقافه نهائيًّا؛ لتكرار الأخطاء التي قام بها.

وطالب النائب محمود قاسم، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل مَن يتقدمون بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتليفزيون، مع إلغاء عمل اللجنة الحالية، مؤكداً ضرورة أن تضم هذه اللجنة في عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين في القرآن الكريم، وكبار قراء القرآن الكريم، وممثلين من نقابة قراء القرآن الكريم، على أن تقوم اللجنة بإجراء اختبارات جديدة للقراء الحاليين أيضاً، حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الفادحة.